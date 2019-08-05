ميريام فارس تتعلّم الرقص السعودي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس فيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام ظهرت فيه وهي تُشارك شابة سعودية الرقص التقليدي.

نُشير إلى أن الصفحة التابعة لشركة إنتاج ميريام هي التي نشرت الفيديو أولاً مُرفقاً بالتعليق التالي “ميريام فارس تتعلم الرقص السعودي مع احد معجباتها من السعودية”.

واللافت في الفيديو أن ميريام سألت الشابة عن أي مشكلة قد تواجهها إذا رقصت على المسرح وسط أجواء من المزاح.