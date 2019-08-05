- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: دخلت النجمة البريطانية ليونا لويس القفض الذهبي مع عريسها دنيس جوش في حفل فخم أقيم في إيطاليا.
ووصفت الفائزة ببرنامج X Factor حفل زفافها باليوم الجميل المليء بالحب بعد مشاركة الصور الرسمية الأولى من الحفل في توسكاني حيث تبادل الثنائي نذور الزواج بمصنع نبيذ يعود للقرن السادس عشر.
وكان العروسان قد عقدا قرانهما في 27 تموز/يوليو الفائت أمام 180 فرداً من الأصدقاء وأفراد الأسرتين، الاّ أن النجمة لم تكشف عن التفاصيل والصور من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ليونا لويس تدخل القفص الذهبي.. اليكم الصور من حفل الزفاف الضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.