ليونا لويس تدخل القفص الذهبي.. اليكم الصور من حفل الزفاف الضخم

متابعة بتجــــــــــرد: دخلت النجمة البريطانية ليونا لويس القفض الذهبي مع عريسها دنيس جوش في حفل فخم أقيم في إيطاليا.

ووصفت الفائزة ببرنامج X Factor حفل زفافها باليوم الجميل المليء بالحب بعد مشاركة الصور الرسمية الأولى من الحفل في توسكاني حيث تبادل الثنائي نذور الزواج بمصنع نبيذ يعود للقرن السادس عشر.

وكان العروسان قد عقدا قرانهما في 27 تموز/يوليو الفائت أمام 180 فرداً من الأصدقاء وأفراد الأسرتين، الاّ أن النجمة لم تكشف عن التفاصيل والصور من قبل.