لاعب يُزوّر إختبار المنشطات.. فجاءت النتيجة بأنه “حامل”

متابعة بتجـــــــــرد: وقّع الاتحاد الدولي لكرة السلة “FIBA” عقوبة مغلظة بالإيقاف لمدة عامين على اللاعب الأميركي دي جي كوبر لاتهامه بالتزوير في عينة اختبار المنشطات، حيث أظهرت نتيجة التحليل أنه “حامل” قبل أن يكشف النقاب عن تقديمه عينة صديقته التي لم يكن يعلم بحملها.

ووجه الاتحاد الدولي تهمة التزوير والاحتيال للاعب في القضية الفريدة من نوعها التي تعود أحداثها إلى حزيران من العام الماضي. وطلب الفيبا من كوبر تقديم عينة من البول ضمن إجراءات انضمامه لمنتخب البوسنة والهرسك بصفته لاعبا مجنسا ببطولة كأس العالم لكرة السلة، لكن اللاعب خاف من الرسوب في الاختبارات التي تجريها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) فلجأ إلى تزوير العينة.

وبعد خضوع العينة التي قدمها كوبر للتحليل اكتشف الوادا احتياله، عندما وجد في العينة الهرمون الذي ينتجه جسم المرأة الحامل ويظهر فيما يسمى “اختبار الحمل”.