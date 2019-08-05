متابعة بتجـــــــــرد: تواجه المغنية العالمية مادونا أزمة كبيرة بسبب جولتها الفنية المقرر أن تبدأها قريباً في لندن.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار البطاقات بشكل خيالي إذ تراوحت بين 450 و1450 دولاراً أميركياً.
وجاء ذلك بعدما أعربت مادونا عن رغبتها في إقامة حفلاتها بأماكن محدودة المساحة والعدد لكي تكون تجربة الغناء مع جمهورها أكثر خصوصيّة.
فكانت مادونا تتصور أن بعض الجمهور سيتحمس لدفع المزيد من المال كي يشاهدها في مكان أصغر، ولكنها اليوم عاجزة عن بيع تذاكر حفلاتها في لندن الأمر الذي يضعها في مأزق كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تواجه صعوبة في بيع تذاكر حفلاتها في لندن.. والسبب ثمنها الخيالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.