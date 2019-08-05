مادونا تواجه صعوبة في بيع تذاكر حفلاتها في لندن.. والسبب ثمنها الخيالي!

متابعة بتجـــــــــرد: تواجه المغنية العالمية مادونا أزمة كبيرة بسبب جولتها الفنية المقرر أن تبدأها قريباً في لندن.

وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار البطاقات بشكل خيالي إذ تراوحت بين 450 و1450 دولاراً أميركياً.

وجاء ذلك بعدما أعربت مادونا عن رغبتها في إقامة حفلاتها بأماكن محدودة المساحة والعدد لكي تكون تجربة الغناء مع جمهورها أكثر خصوصيّة.

فكانت مادونا تتصور أن بعض الجمهور سيتحمس لدفع المزيد من المال كي يشاهدها في مكان أصغر، ولكنها اليوم عاجزة عن بيع تذاكر حفلاتها في لندن الأمر الذي يضعها في مأزق كبير.