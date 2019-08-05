شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يجرى بروفة أكشن ومطاردات خطرة فى المقطم لتصوير "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حاليا النجم محمد إمام، بروفة حية فى المقطم بإشراف مصمم المعارك والأكشن "أندرو" والمخرج أحمد خالد موسى، وذلك من أجل تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات خطرة، ضمن أحداث فيلمه "لص بغداد"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ومن المقرر تصوير المشاهد بدءا من غدا الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، ويشارك فى المشاهد محمد امام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل.

وفى سياق متصل، انتهى فريق العمل من تصوير عدة مشاهد داخل "نايت كلوب" جمعت بين امام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل فى الزمالك، لينتقل بعدها مخرج العمل إلى ديكور داخلى آخر خلال الأيام المقبلة، تحديدا عقب الإنتهاء من مشاهد الأكشن الحالية.





وكانت الشركة المنتجة برئاسة أحمد بدوى، استبعدت دولة تايلاند من التصوير الخارجى للفيلم ، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة أحمد بدوى المدير العام، عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة .

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.