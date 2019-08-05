شكرا لقرائتكم خبر عن بجسد ممشوق.. فيكتوريا بيكهام تمارس "الملاكمة".. تعرف على سعر حذائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن تركيزها الفترة الماضية على إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها، تبحث دائما النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام عن الطرق التى تجعلها تحافظ على جسدها ممشوقا.

نشرت فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر ( 45 عاما ) صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " وذلك خلال ممارسة رياضة " البوكس"، وكانت فيكتوريا ترتدى ملابس رياضية من تعاونها مع " Reebok "، وكان حذاء فيكتوريا من مجموعة " REEBOK X VICTORIA BECKHAM " ووصل سعره إلى 200 جنيه استرلينى.

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و خلال ساعتين فقط حصدت صورة فيكتوريا بيكهام اليت نشرتها على " إنستجرام " أكثر من 137 ألف likes.