شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هنا شيحة تتألق فى أول جلسة تصوير بعد الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة هنا شيحة لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية، وظهرت هنا بشكل أنيق مرتدية فستانا أزرق فيروزيا، لتكون هذه الجلسة الأولى بعد اعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس.

وفى سياق متصل انتهت هنا من تصوير حكاية "اتفضل فى الصالون" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى ويشاركها البطولة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح.

وتشارك هنا فى "نصيبى قسمتك" للمرة الثانية بعدما قامت ببطولة احدى حكايات الجزء الثانى الذى تم عرضه العام الماضى وحملت اسم "رحمة" وشاركها البطولة احمد فلوكس وكان العمل شرارة الحب بينهما.



جلسة تصوير هنا شيحة

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جلسة تصوير هنا شيحة



جلسة تصوير هنا شيخة



هنا شيحة



هنا شيحة