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صافينار تنتقد معارضيها على فيديو رقصها شبه عارية بأحد شواطئ الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الراقصة صافينار على الاتهام الموجه لها وتحريضها على الفسق بعد ظهورها شبه عارية فى مقطع فيديو فى حفلها بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إنها حفلة زى أى حفلة تقام على البحر، مشيرة لأنها لم تشجع على الفسق خاصة أنه مكان يتيح لأى شخص الرقص بداخله".

 

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حرر محضرا ضد الفنانة الاستعراضية صافيناز، بتهمة التحريض على الفسق، عقب ظهورها فى مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها فى الساحل الشمالى، وظهرت خلاله ترقص مع فتاة شبه عارية.

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وانتهت الراقصة صافيناز مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم "انت حبيبى وبس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وكانت المشاهد الأخيرة لها فى العمل زواجها من الفنان محمد ثروت، ومن المقرر أن ترقص وتغنى صافيناز ضمن أحداث العمل.

 

فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدرى.

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