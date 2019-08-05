شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم أحمد حلمى "خيال مآته" فى دور السينما الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى طرح العمل فى دور العرض يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس، وذلك بعد طرح البرومو الدعائى الأول للفيلم أمس الأحد وظهر فيه بشخصية رجل عجوز، ليتم حسم موقف الفيلم من العرض ويحجز مكانه فى موسم عيد الأضحى .

فيلم "خيال مآته" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفى لبيب، ومن المقرر أن تطرح الشركة الأفيش الدعائى للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة، اضافة إلى طرح البرومو الرسمى قبل نهاية الأسبوع الجارى

ويعود أحمد حلمى بـ"خيال مآته" إلى السينما بعد غياب عامين حيث قدم آخر أفلامه "لف ودوران" عام 2016 وشارك فى بطولته دنيا سمير غانم، صابرين، بيومى فؤاد، جميلة عوض، انعام سالوسة، ميمى جمال، ياسر الطوبجى، وتأليف منة فوزى وإخراج خالد مرعى.



احمد حلمى عجوز فى خيال ماته