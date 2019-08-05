عادل كرم يعلن انضمامه لمسلسل الهيبة وتيم حسن يرد: «أهلاً بك»

أعلن المذيع والممثل اللبناني عادل كرم عن انضمامه للجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام النجم السوري تيم حسن. وقال عادل كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي «تويتر»: «بيشرفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صباح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير «الهيبة» مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت». اقرئي ايضا : احمد السقا يعود لزوجته بعد انفصالهما الثالث والأخير وأضاف عادل كرم في تغريدته: «متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون التاني مع العبقري والله يوفّق الجميع. بحبكن». Advertisements ورد عليه تيم حسن قائلاً: «أهلاً ومية سهلاً بـ عـادل الغالي نورت الهيبة بوجودك يا نجم وفرحة كبيرة وإضافة وجود ديمــا الغالية بيننا بالنجاح والتوفيق لنا كلنا سوا إن شاء الله». اقرئي ايضا : ما هو المبلغ المالي الذي حصلت عليه ياسمين عبد العزيز مقابل الظهور ببرنامج «معكم منى الشاذلي»؟.. مفاجأة جدير بالذكر، أن «الهيبة» بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم من بينهم الممثلة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم. ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2020.



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