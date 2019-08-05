ريهام سعيد بعد شفائها: كان احتمال موتي 99 بالمئة

في أوّل ظهور لها بعد وعكته الصحية، عادت الإعلامية ريهام سعيد، أمس الأحد مجددا في برنامجها "صبايا"، الذي يذاع عبر فضائية "الحياة"، بعد توقف لفترة طويلة بسبب مرضها.

ريهام خصصت الحلقة بالكامل للحديث عن رحلة المرض والشفاء، كما كشفت عن تفاصيل اكتشاف البكتيريا في الأنف، وردت على من شككوا في صحة روايتها كما تلقت عدة اتصالات هاتفية من نجوم الفن والإعلام لتهنئتها على الشفاء من المرض القاتل.

ريهام تحدثت عن علاقة عمليات التجميل بـ مرضها الأخير، كما احتوت الحلقة على العديد من المداخلات لفنانين وفنانات أبرزهم الفنانة ريم البارودي، وأحمد زاهر، والإعلامي شريف مدكور.

وشهدت الحلقة مداخلة هاتفية من الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، للحديث عن تفاصيل مرض ريهام، وأكد إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية إلى العيادة، وجود احمرار كبير في الأنف، يستدعي إجراء بعد الفحوص والجراحات لتتبع وضعها الصحي الحقيقي، لافتا إلى أن الأنف كان ممتلئا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهم علي حياتها.

أضاف حسام فودة أن الفحوصات الأولية الصادمة أكدت اصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، ما دفعه لمنحها جرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب ، ولكنها لم تكن كافيا حيث أصيبت بالتهاب أخر مما اضطره لدخول غرفة العمليات علي الفور.

تابع فودة أن "ريهام" أوقفت العلاج بشكل مؤقت حتى تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن الوضع كان خطيرا للغاية ويتطلب بشكل عاجل الخضوع لجراحة لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، ما يشوه شكل الوجه تماما، و كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.

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وأوضح حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدل من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياة ريهام، نظرا لاحتمال تعرضها للعدوى مرة أخرى، وكانت التقديرات أن احتمال بقائها على الحياة لا يزيد عن 1%.

كما وجهت ريهام، رسالة إلى جمهورها تتضمن خلاصة ما تعلمته من رحلة المرض والتعافي قائلة: استمتعوا بحياتكم، استمتعوا بكل قرايبكم وحبايبكم وولادكم علي قد ما تقدروا علشان ممكن في لحظة تتاخدوا من وسطه وأي حد هيعاديني أو هيتكلم وحش مش هرد عليه"، مضيفة: "أنا مكسوفة من ربنا، علشان معملتش حاجه تساهل المعجزة اللي حصلت معايا.

أضافت: في المرض رسالة، وهي إن ربنا بيقولك حس بكل النعم بسرعة، أنت عندك ودان، وأنا دلوقتي مبقاش عندي ودان، مجرد شكل بس، معظمنا عمره ما شكر ربنا على ودانه ومناخيره، ولما ييجي دكتور يقولك أنت هتشيل مناخيرك 9 شهور هتعمل ايه.

يذكر أن ريهام واجهت اتهاما مباشرا بفبركة قصة مرضها سعيا لجذب تعاطف جمهورها أسوة بما حدث لزميلها شريف مدكور بعد إعلانه الإصابة بمرض السرطان، وتأكيد البعض أن "قصة المرض" كانت حيلة لإخفاء آثار عملية تجميل فاشلة في الأنف، وردت ريهام على كل الانتقادات عبر مقطع فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى بعد تعافيها من المرض.

ريهام قالت أنها سترد بكلمات قاسية على كل من اتهمها بفبركة قصة مرضها عبر هذا المقطع، لأنها لن تستطيع أن تقوله في برنامجها "صبايا" وبدأت سعيد الرد على الاتهامات بسب كل من تحدث عن مرضها قائلة: أنا شيفاها سفالة وقلة ذوق وقلة رحمة، هل أنا هقعد حابسة نفسى في البيت شهر علشان أمثل إنى تعبانة؟ هل أنا لميت تبرعات على مرضى؟ هل لما تعاطفت معايا مرتبى زاد؟

تابعت قائلة: أنا ست كويسة غصب عنك، ربنا بيبتلينى علشان بيحنى، أنا مطلعتش أعيط للناس وأعمل فيديوهات وأقول الحقونى، على فكرة أنا بقالى 3 شهور عيانة ومقولتش لحد، دايما قوية وعمرى ما تاجرت بحاجة، وأنا مبحبش أصعب على حد ومبحبش حد يتعاطف معايا، وأنا ست قوية جدا بإيمانى بالناس اللى هتقف معايا، أنا عملت خير كتير جدا في حياتى وواثقة إن ربنا هيطلعنى من أى حاجة وحشة.

وأضافت: هو أنا أصلا كنت محتاجة تجميل في مناخيرى؟ ولا محتاجة تجميل في أى حاجة؟ وحتى لو عملت عملية تجميل انت مالك، دى حرية شخصية، انت مالك، أنا تعبت وكنت بموت زى أى واحد، للناس المريضة دى، على فكرة مبيكذبش غير الكذاب ومبيخونش غير الخاينين، يعني شريف مدكور لما كان بيستقبل الناس في بيته يبقى كدا هو مكنش عنده كانسر؟ كان بيمثل؟ هل هو الواحد لازم يموت علشان ميكنش بيمثل، هل لازم يكون خبر وفاتى النهارده علشان تقول إنها مش بتكذب".

وواصلت ردها على منتقديها بقولها: أنا كنت عيانة وخفيت وراجعة أحسن وأقوى من الأول وراجعة برنامجى وهيبقى أحسن من الأول، بإذن الله بإذن الله، يوم الأحد هتبقوا مكسوفين أوي علشان كنت مصورة كل اللى حصل، أد إيه هى حاجة قذرة إنك تثبت للناس إنك كنت بتموت، أنا قلت لما أموت ادعولى مش اتعاطفوا معايا، أنا مش عايزة أصعب على حد أنا طلبت الدعاء بس، الدكتور لما تشوفوه هيقولك اللى حصل دا معجزة، كان على طول يقولى إنتى محتاجة معجزة، لو مستكتر عليا إني أنا أخف دى مشكلتك، لو مستكتر عليا إني أنا أرجع شغلى وأعيش حياتى، وكنت عاوز خبر وفاتى للأسف دا مش وقتى.