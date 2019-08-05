ما هو المبلغ الذي حصلت عليه ياسمين عبد العزيز للظهور مع منى الشاذلي؟.. مفاجأة

انتشرت مؤخراً بعض الأخبار حول حصول الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مليوني جنيه كمقابل مادي نظير الظهور ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، ونفى مصدر بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc» ما تردد عن حصولها على مليوني جنيه مقابل ظهورها بالبرنامج.

وقال المصدر: إن هذا الأمر غير صحيح تماماً، وأن ياسمين عبدالعزيز لم تحصل على أي مقابل مادي نظير ظهورها في «معكم»، وأضاف المصدر أن الطلب الوحيد الذي طلبته ياسمين أنها قالت لفريق عمل البرنامج: «اعملوا لي حلقة حلوة ومختلفة».

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يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي انفردت بلقاء خاص مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في برنامج معكم يذاع على جزأين في عيد الأضحى المقبل وهو الظهور التليفزيوني الأول لياسمين عبدالعزيز منذ سنوات طويلة، وحقق برمو اللقاء نسب مشاهدات مرتفعة للغاية وردود أفعال واسعة النطاق.

وينطلق الموسم الجديد من برنامج معكم على قناة «cbc» في الثامن من أغسطس الجاري، ويعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساء.