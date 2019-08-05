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في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية استئصال ورم حميد من رأسها، نشرت الفنانة ماغي بوغصن تسجيلاً صوتياً، طمأنت من خلاله محبيها إلى صحتها، مشيرة إلى أنها بدأت بالتعافي. وبدا صوت ماغي متعباً، الا أنها طمأنت محبيها أنّها ستتعافى قريبا وتعود أفضل مما كانت.
وكانت ماغي بو غصن قد خضعت لعملية دقيقة في الرأس، لإستئصال ورم حميد، وهي موجودة اليوم في بيتها ولكن يتم مراقبة وضعها الصحي تحت إشراف الأطباء.
ماغي سوف تغيب هذه السنة عن السينما كما كانت تفعل في الأعوام السابقة، حيث كانت تحرص على تقديم فيلم بمناسبة الأعياد قبيل إنتهاء كل عام، ولكن مصادر مقربة منها أكدت أنها لن تغيب عن الموسم الرمضاني 2020، حيث تحضر لها شركة ايغل فيلمز التي يملكها زوجها، مسلسلاً جديداً مأخوذ عن فورمات اجنبية لم يعلن عن تفاصيلها بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ماغي بو غصن في أول ظهور لها بعد استئصال الورم من رأسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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