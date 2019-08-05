هيفاء وهبي بعد انفصالها عن محمد وزيري: "في شي غلط"

لم تعلق الفنانة هيفاء وهبي لغاية الان عن انفصال مدير أعمالها محمد وزيري عنها، بسبب تعرضه لشتائم وإهانات من قبل جمهورها، الذي يتهمه بأنّه يقف وراء تراجعها فنياً، ووراء انحسار أضواء المهرجانات عنها، كما أن جمهور هيفاء يحمله مسؤولية ابتعادها عن الشاشة حيث ظهرت هذا العام كضيفة شرف في مسلسل رمضاني، بعد أن كانت نجمة مسلسلات رمضان طوال السنوات الماضية.

وكانت هيفاء قد كتبت لمحمد رسالة اعتذار عن اساءات جمهورها عبر تويتر، ودعتهم إلى عدم متابعته في حال كانوا ينزعجون من تصريحاته، كما دافعت عنه مؤكدة أنه يعمل جهده لكن المهرجانات مقفلة امامها بطلب من بعض الاسماء.

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وما لبث الوزيري ان اعلن استقالته عبر رسالة وجهها الى هيفاء عبر اسنتغرام. وقال ان الاستقالة تأتي كردة فعل على الشتائم والإهانات التي لحقت به من قبل بعض محبي هيفاء والتي طالت أهله وكرامته على حد قوله، وربما هو أحب أن يؤكد وبشكل علني لكل من تعرض للإهانة أنه لم يعد مدير أعمال هيفاء وهبي، علماً أن حرص على التأكيد بأنه كان يعمل لمصلحة هيفاء ونجاحها من دون أي مقابل مادي.

هيفاء بعد تغريدة محمد وزيري، نشرت تغريدة كتبت فيها "في شي غلط! كم مرة بتقطع هالكلمة بيومنا"، لتعود وتنشر صورة جديدة لها، من دون أن تعلق على تغريدة وزيري الذي بدا حاسماً في موقفه.

فهل انتهت العلاقة بين هيفاء ومحمد؟ ام انه مجرد رد فعل عفوي من قبل الوزيري على هجوم فانز هيفاء عليه؟

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