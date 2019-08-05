احمد السقا يعود لزوجته بعد انفصالهما الثالث والأخير

عاد الفنان أحمد السقا إلى زوجته الإعلامية مها الصغير بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، نظراً لبعض الخلافات الأسرية، حيث كان هذا الانفصال هو الثالث لهما والأخير.

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وسافر السقا برفقة زوجته وأبنائه إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازته الصيفية هناك، حيث يوجد داخل منزله بمنطقة مراسي، ويعود بعد إجازة عيد الأضحى لبدء تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» الذي يعود به إلى السينما بعد غياب عدة مواسم متتالية.

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «ولد الغلابة» الذي حقق نجاحاً كبيراً، واحتل المركز الأول بين الجماهير من حيث المشاهدة، وشارك في بطولته الفنان هادي الجيار ومحمد ممدوح ومي عمر وإدوارد وكريم عفيفي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.