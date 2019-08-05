بالفيديو: احمد السقا يرد الجميل لتامر حسني والأخير يشكره

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد «الفلوس»، الذي شارك فيه الفنان أحمد السقا.
في هذا السياق، قال تامر في رسالة خاصة لـ«السقا»، تعليقاً على الفيديو الذي نشره: «شكراً لحبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغالية لفيلمي الجديد الفلوس».
وتعد مشاركة السقا في الفيلم هي بمثابة رد الجميل لتامر حسني الذي شارك من قبل بمشهد واحد كضيف شرف في مسلسل «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا.
ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون، وظهر النجم أحمد السقا في البرومو، حيث يظهر ضيف شرف في الفيلم، كما ظهر الفنان علي ربيع والراقصة جوهرة.
شاهدي الفيديو :
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