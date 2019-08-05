سيرين عبد النور خارج "الهيبة" وهذه حقيقة مشاركة ستيفاني صليبا

أكّدت مصادر لـ"الجميلة" أنّ الفنانة سيرين عبد النور لن تشارك في الموسم الرابع من مسلسل "الهيبة".

وقالت المصادر، إنّ الخط الدرامي الذي يكتبه الكاتب فؤاد حميرة، يستبعد وجود سيرين التي انتهى دورها في الموسم الثالث بمقتلها، ومن المقرر أن تدور أحداث الموسم الجديد حول انتقام جبل الشيخ الجبل من قاتلي عائلته.

كذلك نفت المصادر ما اشيع عن التعاقد مع الممثلة ستيفاني صليبا لبطولة المسلسل، وأكدت أنّ ستيفاني وقعت عقدا مع شركة الصباح، لكنها لن تظهر في الهيبة وسيكون لها أعمالاً تعلن عنها قريباً.

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ولم يعرف ما هي الخطوة التالية لسيرين بعد "الهيبة"، خصوصاً أنّها انتهت من تصوير بطولة مسلسل "ديفا" الذي تبلغ مدة كل حلقة منه دقائق معدودة، ويبث حصريا لمشتركة منصة شاهد بلاس.

ويتردد أن سيرين تلقت عرضاً من شركة "ايغل فيلمز" لبطولة مسلسل رمضاني، إلا أنّ سيرين تصر على التكتم عن مشاريعها المقبلة، بانتظار توقيع عقد رسمي.

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