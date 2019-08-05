بالفيديو: رامي صبري يسخر من محمود العسيلي بطريقة كوميدية

سخر الفنان رامي صبري من الفنان محمود العسيلي في حفله الذي أقيم مؤخراً في الساحل الشمالي ورد على أحد المعجبين الذي طلب صورة تذكارية معه قائلاً: «معاك واسطة.. جامد يعني أوي؟» والتقط بعدها الصورة.

وكان العسيلي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته، فرد عليه قائلاً: «حضرتك معاك واسطة أو جامد جداً مثلاً.. يعني أنت إللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني.. لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي»، الأمر الذي أغضب الكثيرين منه.

وفي سياق آخر طرح رامي صبري مؤخراً نصف ألبومه الجديد «فارق معاك» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

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