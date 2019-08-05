عرض «3 أيام في الساحل» و«الملك لير» في عيد الاضحى

يستأنف مسرح cairo show عرض مسرحيتي «الملك لير» للنجم الكبير يحيى الفخراني و«٣ أيام في الساحل» للفنان الكوميدي محمد هنيدي بالقاهرة بدءاً من ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك عقب عودتهما من السعودية، حيث شاركتا بموسم جدة الفني الثقافي وحققتا إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق.

وقد بدأ نجوم «الملك لير» بروفات مكثفة على مسرح cairo show بالتجمع الخامس؛ استعداداً لحفلات العيد، بينما يقوم نجوم «٣ أيام في الساحل» بالشيء نفسه في مسرح cairo show بمدينة 6 أكتوبر وسينضم إليهم في البروفة النهائية النجمان بيومي فؤاد وأحمد فتحي فور عودتهما من أداء فريضة الحج.

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«الملك لير» يشارك يحيى الفخراني بطولتها النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبدالغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة، وهي من إخراج تامر كرم.

أما «٣ أيام في الساحل»، فيلعب بطولتها إلى جانب هنيدي بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي وأحمد الحلواني، وهي من إخراج مجدي الهواري.