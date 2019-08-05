رسمياً: ديما قندلفت بطلة الموسم الرابع من الهيبة

بعد جلسات مُكثّفة لفريق عمل مُسلسل "الهيبة"، وقع إختيار شركة "صبَاح أخوان" على الممثل عادل كرم والنجمة ديما قندلفت للإنضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠.

وقد بدأ الكاتب فؤاد حميرة العمل على تطوير الخطوط الدراميّة للمُسلسل وبناء الحبكات التي سيكتشفها الجمهور في الموسم القادم من "الهيبة". وقد أشار المُنتج صادق الصبّاح إلى أنّ المُسلسل بجزئه الرابع سوف يحمل جوّاً خاصّاً ومُختلفاً كما جرت العادة لناحية خصوصيّة كلّ جزء من مُسلسل "الهيبة"، كاشفاً أنّ عادل كرم سيلعب دوراً رئيسيّاً ومفصليّاً في أحداث العمل . إقرئي أيضًا: Advertisements مسلسل "الهيبة" يخسر أمام القضاء اللبناني

وتابع قائلاً: " وقّعت الشركة أيضاً مع النجمة ديما قندلفت للعب دور محوريّ جديد وغير مُتوقّع" مُتمنّياً لأبطال العمل جميعاً كلّ التوفيق .

يُذكر أنّ "الهيبة" بجزئه الرابع من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم. إقرئي أيضًا:

تجدر الإشارة أنّه يتمّ حالياً العمل على إختيار المزيد من أبرز الأسماء في عالم الدراما للإنضمام إلى أسرة المُسلسل، على أن يُعلن عن أسمائهم تباعاً.

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