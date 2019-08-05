منة عرفة تصدم جمهورها: لم أعد طفلة، أنا متزوجة ولدي طفل!

منذ فترة طويلة وتعاني الفنانة الشابة منة عرفة من أزمات كبيرة مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة، والتي لم يتعود عليها جمهورها الذي مازال ينظر لها على أنها الطفلة التي شاركت في أحداث مسلسل رجل وست ستات وفيلم مطب صناعي وغيرها من الأعمال الفنية المميزة التي قدمتها طوال فترة طفولتها.

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وقررت منة عرفة الخروج عن صمتها بسبب الانتقادات الكبيرة التي تتعرض لها طوال الفترة الماضية، وقالت إنها لم تعد الطفلة التي كان يشاهدها الجمهور في الأفلام والمسلسلات، فمنذ أن قدمت فيلم مطب صناعي من 13 عاماً وإنها خلال الفترة الماضية تغيرت كثيراً وتطورت حياتها بشكل كبير، وأن أغلب الصور التي تنشرها تكون تابعة لأغلفة إحدى المجلات وهي التي تكون صاحبة الإطلالة ولم تقصد أبداً أن تظهر بإطلالة جريئة أو مثيرة كما يردد البعض، وأضافت أنها قدمت في أحد المسلسلات دور زوجة وأم، وهو ما يعني أنها أصبحت أكثر نضجاً وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً وفسره البعض بأنها أصبحت أماً في الحقيقة وهو غير حقيقي، فتصريحاتها كانت عن الأعمال الفنية.

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يشار إلى أن منة عرفة قد شاركت مؤخراً في مسرحية جوازة ميري التي قامت ببطولتها ريم البارودي وأحمد صفوت من إخراج محمد جبر، وتم عرضها بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة الغردقة، وحققت ردود فعل طيبة بين كافة مشاهديها.

وشاركت منة عرفة مؤخراً في بطولة مسلسل بحر مع ماجد المصري ودياب وكوكي ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة وسناء شافع وغيرهم من نجوم الدراما، ومن المقرر أن يعرض نهاية الشهر الجاري.



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