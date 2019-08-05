ريهام سعيد تكشف سبب مرضها... فهل هي عملية تجميل فاشلة؟

نفت الإعلامية ريهام سعيد ما تردد حول أن يكون سبب أزمتها الصحية الأخيرة هو إجراؤها عملية تجميل فاشلة في أنفها، وقالت في أول ظهور لها بعد نجاتها من الأزمة الصحية أنها لم تجر أي عمليات تجميل في أنفها، وكل ما هناك أنها أصيبت بميكروب كان السبب في كل ما حدث لها، وعرضت ريهام صوراً لها قبل العملية الجراحية بعدها لتثبت أن شكل أنفها لم يتغير.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج صبايا الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد قد كشفت منذ فترة عن تطورات الحالة الصحية التي تمر بها ريهام سعيد وكتبت في منشور لها عبر فيس بوك أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بميكروب في وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائماً عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

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وكشف المنشور عن تخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، وأضاف أنها ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها.

ريم البارودي تطالب الجمهور بالدعاء لريهام

وكانت ريم البارودي قد طالبت الجمهور بالدعاء لصديقتها ريهام سعيد بعد إصابتها بهذا المرض، كما تعاطف معها عدد كبير من زملائها الإعلاميين، منهم الإعلامي شريف مدكور والذي سبق وأن أعلن عن إصابته بمرض السرطان، وتضامنت معه ريهام سعيد وأعلنت عن دعمها له كزميل إعلامي.

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