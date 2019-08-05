أصالة: هذه الصديقة خانتني... من الفنانة التي قصدتها؟

أصالة توجه رسالة شديدة اللهجة لأحدى صديقاتها الخائنات.. هل تقصد أحلام؟



شاركت الفنانة أصالة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة لأحدى صديقاتها التي خانتها.

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وعلقت على الصورة وقالت «إن حدسي غالباً لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كُثر، لقد عرفت مسبقاً أنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي، وهي التي لا تعرف كيف أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثر، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعاً، ويجب أن يزول سريعاً، إن من طعنني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي ألا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار، لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به عليّ، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق».

أصالة تستعد لطرح البوم غنائي جديد قريباً

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة نصري تستعد خلال الأيام المقبلة لطرح ألبومها الغنائي الجديد في قربك، وكما تحضر أيضاً لحفل غنائي جديد سيقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال شهر أغسطس الجاري، والتي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.