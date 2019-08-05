احمد الفيشاوي يتجاوز أحزانه على فقدان والده بهذه الطريقة

بعد وفاة والده بأيام.. أحمد الفيشاوي يستكمل «يوم مصري»

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم يوم مصري، وذلك بعد انتهاء حداده على وفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

صور أبطال العمل عدداً كبيراً من مشاهدهم في العمل، ومن المقرر أن ينتهي تصوير الفيلم بشكل نهائي خلال يومين في أستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول مولد السيدة والمشاكل التي تحدث في المولد، وكذلك ارتباط بعض الأشخاص بمقام السيدة والدعاء لها بفك كربهم.

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درة هي بطلة الفيلة أمام الفيشاوي

يشارك الفيشاوي بطولة الفيلم كل من حنان مطاوع ودرة، وهو من تأليف يحيى فكري ومن إخراج أيمن مكارم، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد طرح العمل بدور العرض السينمائي.

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الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلم ولاد رزق2 يوم الخميس المقبل، ويشاركه البطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين ومحمد لطفي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا وماجد المصري وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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يشار إلى أن أحمد الفيشاوي عاش حالة حزن خلال الفترة الماضية بعد وفاة والده فاروق الفيشاوي بعد أن تعرض لغيبوبة كبدية قبل وفاته بأيام، وكانت ترافقه في المستشفى زوجته السابقة سمية الألفي وابنه عمر، بالإضافة إلى تردد عدد من نجوم الفن لزيارته، وكان أبرزهم إلهام شاهين ونيهال عنبر وعماد رشاد وغيرهم.