غضب التونسية عائشة بن أحمد .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 05:51 مساءً - ذكر موقع ” لها ” عن استياء وغضب الفنانة التونسية ” عائشة بن أحمد ” بسبب تجاهلها بالبرومو الدعائي لفيلم ” الفلوس ” التي تشارك بطولته تامر حسني.
حيث فوجئت عائشة بظهورها في لقطات قليلة من البرومو بينما تم التركيز بشكل أكبر على اللقطات التي تظهر بها زينة والتي تشارك في البطولة .
مما دفع عائشة إلى التخوف من حذف مشاهد لها دون إبلاغها وإنها بانتظار عرض الفيلم للتأكد من ذلك من عدمه .
فيلم الفلوس من بطولة الفنان تامر حسنى وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام.. ومن تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق .
واستقر صناع الفيلم على اسم ” الفلوس ” بعد أن كان هناك اختيار بين أسماء ” كل سنة وأنت طيب ” و” الجوكر ” .
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