كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 05:51 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنان المصري رامي صبري من حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي وهو يسخر من الفنان محمود العسيلي .
حيث يظهر رامي بالفيديو وأحد المعجبين يطلب التصوير معه ليرد عليه مازحا مستخدما مقولة العسيلي الشهيرة : ” أنت معاك واسطة عشان تتصور معايا ” .
وقال رامي لمن طلب منه التصوير معه : ” عايز تتصور .. معاك واسطة ” .. ثم أخذ الهاتف منه لالتقاط صورة صورة سيلفي معه خلال الحفل .
وكان محمود العسيلي قد أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته فرد عليه قائلا : ” حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا .. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني .. لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي ” الأمر الذي أغضب الكثيرين منه .
وكان رامي صبري من أبرز الفنانين الذين هاجموا العسيلي بسبب تلك المقولة وعلق عليها بقوله : ” مينفعش أبدا الفنان يتعامل مع جمهوره بقلة ذوق لأن ببساطة الجمهور هو اللي بيخليك نجم وبيكبرك ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يسخر من محمود العسيلي للمرة الثانية بسبب ” إنت معاك واسطة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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