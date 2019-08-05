كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 05:51 مساءً - تناقلت إحدى الصفحات التابعة لمعجبي الفنانة حلا الترك والناشطة على “إنستغرام” فيديو قديماً لها بدت فيه بسن أصغر. وظهرت وهي تحمل كلباً وتوجهت إلى المتابعين ملقية التحية عليهم ومشيرة إلى أنها تحمل كلبها ومعلنة أنها لا تمتلك اي حساب على “تويتر” أو “إنستغرام”.
ولفتت الفنانة الأنظار بعفويتها وبراءتها وطريقة كلامها الطفولية. وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بشكلها الطبيعي مقارنين بين حالها في الفيديو وبين ما أصبحت عليه اليوم.
وحقق المقطع المصور من خلال الحساب أكثر من 10 آلاف متابع. كذلك نشرت الفنانة بدورها، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة جديدة لأحدث إطلالاتها محققة أكثر من 107 آلاف إعجاب.
وتبين أن الصورة التقطت لها أثناء تمضيتها إجازة في العاصمة الأردنية عمان. وركزت الكثير من التعليقات على جمالها والتغير السريع في شكلها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم لحلا الترك يخطف الأنظار.. شاهدوا كيف كانت بسن أصغر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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