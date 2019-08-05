مجموعة MBC” تُطلق برنامج “تعاون المجتمعات المبدعة” في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ‎

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت “مجموعة MBC“ عن إطلاق برنامج “تعاون المجتمعات المبدعة ( (CCC، وهي رابطة تجمع بين القطاعين العام والخاص لمسؤولي الإعلام والترفيه في العالم أجمع، وذلك بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة، وبين قطاع صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى.

في هذا السياق، التقى أعضاء الرابطة ضمن فعالية خاصة أُقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث جرى خلالها الاحتفال بتخرّج 17 طالباً عربياً شاباً باختصاصات كتابة السيناريو والانتاج التلفزيوني، بعد أن خضعوا لورشات عمل تدريبية متخصصة تابعة لكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا (USC).ومنذ عام 2016، تتعاون “مجموعة MBC” مع الكلية وعدد من أبرز المسؤولين ومنتجي المحتوى الإعلامي في هوليوود لتنظيم اجتماعات رفيعة المستوى وتنظيم برامج التبادل المهني في مجال صناعة الترفيه حول دور وسائل الإعلام في الحث على التسامح من خلال سرد القصص الإيجابية في العالم العربي.

تُعد مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط –Middle East Media Initiative (MEMI) إحدى ثمار هذا التعاون، وهي بمثابة برنامج تدريب مهني تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية وتنظمه جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) بهدف زيادة قدرات ومعايير المواهب المبدعة وتحفيز عملية تلاوة القصص التراثية والحضارية الإيجابية في الشرق الأوسط وإيصالها إلى المتلقي كمحتوى إعلامي. تنبع هذه المبادرة من الإيمان المشترك بكون التلفزيون أداة قوية وفاعلة تتصل بالجمهور وتتواصل معه عبر محتوى نوعي يجمع بين القصص الفريدة ذات المغزى الإيجابي وبين الشخصيات التي تتمتع بجاذبية وقدرة على التأثير. بموازاة ذلك، يشتمل البرنامج على ورش تدريب مهني مهنياً متطوّر للكُتَّاب ومنتجي الأعمال التلفزيونية.

من جانبه، قال علي جابر، مدير عام القنوات في “مجموعةMBC”: “تُعد هذه المبادرات المتعددة الثقافات ضرورية بالنسبة لنا، وخاصةً في ظل التحديات التي تواجهنا جميعاً. نريد أن نوفر الفرص لكل من كيانات الإنتاج التلفزيوني في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاكتشاف المواهب في كل منها والعمل معهم لتوفير الفرص التي لم تكن متاحة في السابق للأجيال الشابة”. وأضاف جابر: “نؤمن بقوة القصص الإيجابية وتأثيرهاعلى المجتمعات في العالم العربي وخارجه. ومن خلال برنامج تعاون المجتمعات المبدعة، نطمح إلى توفير فرص جديدة تساعد على نشر القصص الملهمة عبر شاشة التلفزيون وسواها من المنصات الإعلامية“.

بدورها، قالت إليزابيث ديلي عميدة كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) : “تسعى مبادراتنا المشتركة إلى الجمع ما بين الثقافات، كما تركز ورش العمل المخصصة لدينا على إيجاد أرضية مشتركة ومشاركة أفضل الممارسات والقيم والتفاهم المتبادل بين المجتمعين. نتطلع إلى مزيد من العمل مع “مجموعةMBC ” في برنامج تعاون المجتمعات المبدعة الجديد“.

الجدير بالذكر أن MBC حالياً في صدد إيجاد شركاء مبدعين لإنتاج محتوى على مستوى عالمي مستوحى من القصص التي تختزنها المنطقة، بحيث يروق للجمهور في جميع أنحاء العالم، ما من شأنه دعم الأجيال المقبلة في المنطقة لبناء مجتمعات عصرية ومنفتحة على العالم.

(*)قائمة المشاركين غير الكاملة:

• ماري رويس – مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية

• كريس باكماير – نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لتنسيق المساعدة والصحافة العامةوالدبلوماسية في مكتب شؤون الشرق الأدنى

• كاترين كولينز – مديرة برامج الأفلام والتلفزيون والوسائط الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية

• لين روش – نائبة مدير السياسة العامة والشؤون العامة في وزارة الخارجية الأمريكية

• إليزابيث ديلي – عميدة كلية الفنون السينمائية فيجامعة جنوب كاليفورنيا

• جوانا بلاكلي – مديرة عامة في مركز نورمان لير بجامعة جنوب كاليفورنيا

• دينا نصار – مديرة برامج بمبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• ديفيد سيلف – كاتب سيناريو

• جيفري جرينشتاين – الرئيس المشارك لشركةMillennium Media للإنتاج السينمائي

• جوناثان يونجر – الرئيس المشارك لشركةMillennium Media للإنتاج السينمائي

• أريان فريزر – ممثلة أمريكية ورئيسة شركةHighland Film Group

• كريستيان ميركوري – منتج أفلام أمريكي ومؤسس شركة Capstone

• ديفيد أيزاكس – منتج وكاتب مسلسلات تلفزيونية

• كريس كايزر – منتج وكاتب

• بول فولي – شارك في كتابة أعمال تلفزيونية لعددمن شركات الإنتاج الشهيرة مثل Disney وTwentieth Century Fox و Jim Henson Productionو NBC Television StudiosوUniversal Studiosو Warner Bros و Vanguard Animation

• فيليب سيب – أستاذ الصحافة والدبلوماسيةالعامة وأستاذ العلاقات الدولية

• مارتي كابلان – أستاذ كرسي نورمان لير للترفيه والإعلام والمجتمع في كلية أننبرج للاتصالات والصحافة بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمدير المؤسس لمركز نورمان لير

• ديفيد فرانزوني – كاتب سيناريو أمريكي من أشهرأعماله أفلام ‘Gladiator’و ‘King Arthur’و‘Amistad’

• علي الحديثي – المشرف العام وعضو مجلس إدارة”مجموعة MBC”

• عبد الرحمن الرويتع – عضو مجلس إدارة”مجموعة MBC”

• سام بارنيت – الرئيس التنفيذي لـ “مجموعةMBC”

• علي جابر – مدير القنوات في “مجموعة MBC”

• سمر عقروق – مديرة الإنتاج في “مجموعة MBC”

• محمد عبد المتعال – مدير عام شبكة MBC مصر

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• مازن حايك – المتحدّث باسم “مجموعة MBC”

• يوهانس لرتشر – المدير الإداري للخدمات الرقميةوخدمات الفيديو حسب الطلب في “مجموعةMBC”

• علي جعفر – مدير أول تطوير المحتوى في”مجموعة MBC”

• ريبيكا أفيلا – الرئيسة التنفيذية للعمليات في مؤسسة Sunnylands

• مارك ميتشل – عقيد متقاعد

• لاري شوارتز – مستشار أول في “مجموعة MBC”

• بيار الضاهر – الرئيس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال LBC

• الشيخة الزين الصباح – رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية

• فيصل عباس – رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز

• أوس الشرقي – منتج ومخرج عراقي

• سارة دبوس – المديرة التنفيذية لشركة كلاكيتميديا للإنتاج الفني

• هبة مشاري حمادة – كاتبة كويتية

• عمر راضي – مستشار في وزارة الثقافة السعودية والرئيس التنفيذي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة(الجنادرية)

• حسن عسيري – ممثل ومنتج سعودي والمدير العام لشركة صدف للإنتاج الصوتي والمرئي

• مساعد الثبيتي – مدير البرامج الإخبارية في “مجموعة MBC”

• سلطان القحطاني – منتج برامج في “مجموعة MBC”

• مفيد النويصر – مدير الإعلام الجديد في “مجموعة MBC “

• عمرو الدالي – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• شريف بدر الدين – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• مها الوزير – مشاركة في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• فؤاد حلواني – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• حسام هلالي – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• تامر محسن – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• ميرنا منير – مشاركة في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• سارة طيبة – مشاركة في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• ضياء يوسف – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• محمد عبد الواحد – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• هند رضوان – مشاركة في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط

• هشام فقيه – مشارك في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط



