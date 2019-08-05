راغب علامة للجمهور التونسي: أعاهدكم أن أبادلكم المحبّة دائمًا

بعدما تألق في الحفل الجماهيريّ الضخم الذي أحياه ضمن مهرجان قرطاج الدوليّ، شكر السوبرستار راغب علامة الجمهور التونسي على كل الحب خاصة أن الحفلة تكللت بالنجاح الكبير جداً.

ونشر السوبرستار مجموعة من الصور من أجواء الحفل المبهر، وعلق على الصور بالقول: “شكراً تونس على كلّ هذا الحبّ! أعاهدكم أن أبادلكم المحبّة والودّ دائماً، وأن أحافظ على وصيّة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بزيارة تونس دائماً والتواصل المستمرّ مع الشعب التونسي الذي يعتبرني إبنه وأنا بفخر أعتبر نفسي إبن تونس الخضراء“.

وكانت أبرز لحظات الحفل عندما طلب علامة من الجمهور الوقوف دقيقة صمت على روح المغفور له بإذن الله الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وإستذكر راغب على المسرح وصيّة الرئيس الراحل له بزيارة تونس دائماً، والتواصل المستمرّ مع الشعب التونسي الذي يعتبره إبنه، وبدوره إعتبر راغب أنّه وبفخر كبير إبن تونس الخضراء.

هذا وتمّ تكريم السوبرستار راغب علامة بمنحه درعاً تكريمياً من قبل مدير المهرجان السيّد مختار الرصّاع الذي طلب بدوره من علامة إحياء أكثر من ليلة ضمن فعاليات المهرجان، فشكره راغب متأسّفاً عن عدم تمكّنه من تلبية طلبه بسبب إرتباطاته المسبقة، وإضطراره للعودة مباشرة إلى بيروت لبدء تصوير حلقات برنامج “ذا فويس” لصالح قناة أم بي سي.

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كما لبّى علامة أثناء تواجده في تونس دعوة وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ومدير مهرجان قرطاج مختار الرصّاع على الغداء، ودار بينهم حديث في مواضيع مختلفة شدّدوا فيها على أهميّة رسالة الفنّ السامية في نقل حضارة الشعوب والتواصل فيما بينها.

ويستكمل السوبرستار صيفه الحافل بالمهرجانات والحفلات التي سيحييها خلال شهر آب أغسطس الجاري.

فبعد ان احيا ملك المسارح حفلاً في الاول من آب في مونتي كارلو في فرنسا، ثم في 3 آب في قرطاج- تونس.

يسافر السوبرستار إلى مصر في الثامن من أغسطس لإحياء حفل هناك في أيفوري لاونج، هذا ويعود السوبرستار إلى لبنان ليتوقّف في محطّته السنويّة إهدن حيث يحيي حفلاً هناك بتاريخ ١٠ أغسطس، ومن ثمّ يسافر بعدها إلى ميكونوس في اليونان حيث سيلاقيه عشّاقه هناك في حفل مميّز في الرابع عشر من الجاري، قبل أن يختتم الشهر بحفل ضخم ضمن مهرجانات غوسطا في لبنان في الثلاثين من الجاري.

وعلى الصعيد الموسيقي يتواجد السوبرستار كثيراً في الأستوديو في هذه الأثناء حيث يعمل على تحضير مجموعة من الأغاني الجديدة التي يتوقّع لها أن تحقّق مفاجأة بالنسبة لجمهوره الذي ينتظر جديده بشوق وحماس كبيريْن.