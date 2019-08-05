نشرت خبيرة الازياء المصرية مى جلال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة التى تجمع الفنان احمد حلمى والفنانة منة شلبى فى احدث جلسة تصوير لهما من فيلم "خيال مآتة" الجديد، المقرر عرضه في موسم عيد الاضحى المبارك.
وتفاعل عدد كبير من متابعى مى جلال مع الصورة معلقين:
حظ سعيد
ربنا يوفقكوا
هيبقى فيلم تحفة
يذكر ان النجم أحمد حلمي، قد طرح البرومو الدعائي الأول لفيلمه "خيال مآتة" الذي يشارك في بطولته منة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
قد يهمك أيضا:
أحمد حلمي يُصوِّر "خيال مآتة" في مدينة الإنتاج الإعلامي
أحمد حلمي يضطر للكذب بسبب ابنه سليم في مقابلة تلفزيونية
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبى برفقة احمد حلمى فى أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.