منة شلبى برفقة احمد حلمى فى أحدث جلسة تصوير

نشرت خبيرة الازياء المصرية مى جلال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة التى تجمع الفنان احمد حلمى والفنانة منة شلبى فى احدث جلسة تصوير لهما من فيلم "خيال مآتة" الجديد، المقرر عرضه في موسم عيد الاضحى المبارك.

وتفاعل عدد كبير من متابعى مى جلال مع الصورة معلقين:

حظ سعيد

ربنا يوفقكوا

هيبقى فيلم تحفة

يذكر ان النجم أحمد حلمي، قد طرح البرومو الدعائي الأول لفيلمه "خيال مآتة" الذي يشارك في بطولته منة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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