رامى صبرى يحتفل بألبومه الجديد "فارق معاك" ببورسعيد

يحيي النجم رامي صبري حفل غنائي يوم 14 من شهر أغسطس الجاري في مدينة بورسعيد على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويعد الحفل احتفالا بألبومه الجديد الذى طرحه يوم 1 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من معجبيه، ومنها "كلمة، غمضت عينى، الراجل، سكت ليه"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".

وطرح رامي صبري مؤخرًاً ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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