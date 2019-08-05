مش هنساكي.. بشرى تحيي ذكرى وفاة ميرنا المهندس

أحيت الفنانة بشرى، ذكرى رحيل الفنانة ميرنا المهندس، التي توفيت يوم 5 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 37 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.
ونشرت بشرى صورة تجمعها بالراحلة ميرنا المهندس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" معلقة: "مش هنساكى يا ميرنا".
ويحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الشابة ميرنا المهندس، والتى رحلت عن عالمنا منذ عدة أعوام، إلا أنها استطاعت من خلال أعمالها الفنية أن تترك بصمة فى قلوب جمهورها وزملائها.
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