ديما قندلفت وعادل كرم في الجزء الرابع من "الهيبة"

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""الخليج 365"" من بيروت: يجمع الجزء الرابع من مسلسل الهيبة الممثلة السورية ديما قندلفت والممثل اللبناني عادل كرم إلى جانب نجوم العمل تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف والممثلة السورية الشابة روزينا لاذقاني، وعبدو شاهين وأويس مخللاتي.

وأوضح منتج العمل صادق الصبّاح أنّ الجزء الجديد يحمل جوّاً خاصّاً ومُختلفاً وأن "كرم" سيلعب دوراً رئيسيّاً في أحداثه. علماً أن الكاتب فؤاد حميرة بدأ بالعمل على تطوير الخطوط الدراميّة للمُسلسل بحبكاتٍ سيكتشفها الجمهور في الموسم القادم من "الهيبة" الذي يخرجه سامر البرقاوي والمقرر عرضه في شهر رمضان من العام 2020

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