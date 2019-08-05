صورة.. هكذا أحيت بشرى الذكرى الرابعة لرحيل ميرنا المهندس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة بشرى الذكرى الرابعة لرحيل الفنانة ميرنا المهندس بعدما نشرت صورة للراحلة على موقع تبادل الصور انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "مش هنساكى يا ميرنا".
وكانت ميرنا قد توفت عام ٢٠١٥ عن عمر يناهز 36 عاما بعد صراع كبير مع المرض، حيث كانت تعانى من مشاكل فى النخاع الشوكى التى أسفر عن إصابتها بنزيف فى الرئة.
وقدمت ميرنا عددا من الأعمال السينمائية بدأتها عام 1993 بفيلم "مستر دولار"، ومن أهم أعمالها فى التليفزيون مسلسل "الإمام الغزالى" و"عابد كرمان" و"برة الدنيا" وايام الرعب والحب" و"فى حضرة الغياب" و"مباراة زوجية" و"ارابيسك.
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