شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى فيلمز" تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بـ"كازابلانكا" يصل إلى 80 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت شركة "سينرجى فيلمز" تحقيق بفيلمها "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، أرقام قياسية على مستوى شباك التذاكر منذ طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر السينمائى والمستمر فى دور العرض حتى الآن، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 80 مليون جنيه وهو رقم قياسى جديد كأعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

ومنذ طرح "كازابلانكا" فى دور العرض السينمائى وهو يحقق العديد من الأرقام القياسية أبرزها أعلى ايراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضاً وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهم 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ 50 مليون جنيه بعد أسبوعين عرض فقط.



كازابلانكا

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فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.