شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت وسيلينا جوميز وكاتي بيري يقدمن أغنية عن تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور عدد كبير من النجوم العالمين و المشاهير في كليب " You Need To Calm Down" للنجمة الشهيرة تايلورسويفت، قررت النجمة الشابة صاحبة الـ 29 عاما عمل تجربة غنائية ممتعة بالتعاون مع أهم وأشهر الأسماء علي الساحة لذلك قررت أن تطرح قريبا عمل غنائي ضخم بمشاركة أشهر النجمات علي الساحة .

تعد تايلورسويفت مفاجأة من العيار الثقيل بألبومها الجديد " Lover " حيث تقدم أغنية عن تمكين المرأة و اختارت أن تشاركها الاغنية كل من كاتي بيري و سيلينا جوميز و هن نجمتين لديهن شعبية جارفة بشتي أنحاء العالم.