شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور المطربة أصال موعد طرح ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان " فى قربك"، وتستعد أصالة لطرح الالبوم يوم الخميس المقبل وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين،

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وبدأت أصالة، وفريق عمل الألبوم في الترويج له عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث نشرت البوستر الدعائي للألبوم وذلك تمهيدا لطرحه.

ومن ناحية أخرى تظهرالمطربة أصالة لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى والمقرر عرضه فى السينمات الخميس المقبل.