شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رغبة "إلين دي جنيريس" فى الانفصال عن "بورتيا دي روسي" بسبب تبنى طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أرادت المذيعة الشهيرة "إلين دي جنيريس" الانفصال بالطلاق عن " بورتيا دي روسي " بعد رفض الأخيرة فكرة تبني طفل ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما آثار الكثير من الجدل، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما كل ما يتردد ووصفه بالقصة الوهمية .

بدأت الشائعة بنشر موقع " the Globe " تقرير يؤكد أن الأمر استغرق بعض الوقت من أجل "الإقناع" ، لكن في النهاية وافقت دي روسي على خطة الين لتبني طفل معا.

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ومع ذلك، وبمجرد أن بدأت المشاكل الزوجية في التسرب لعلاقتهما أكد الموقع أن الممثلة غيرت رأيها و "رفضت" تبني طفل مع الين، و من أبرز المشاكل التي جعلت الحال يسوء بينهما هو إدمان "الين" لتناول المشروبات الكحولية إضافة إلي أنها تفضل قضاء أغلب وقتها في الاستوديو وليس مع دي روسي و أشار الموقع أن الأمر يتطلب معجزة حتي لا يتم الطلاق بين الزوجين.



بورتيا دي روسي و إلين دي جنيريس (2)