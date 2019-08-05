شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أحمد السقا وتامر حسنى يجتمعان في أقوى مشهد أكشن بـ "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه "الفلوس" وقد تم الاستقرار على هذا الاسم ليكون النهائى بعد فترة من المفاضلة بين أكثر من اسم طوال فترة التصوير، ومن المقرر طرحه قريبا فى دور السينما حسب ما أعلن بطله، .

وشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف في الفيلم، ونشر نجم الجيل على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو لكواليس تصوير مشاهد جمعته بالسقا، وعلّق عليه كاتبًا: "شكرًا لحبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغالية بفيلمي الجديد (الفلوس)".

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وكان الفيلم يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير "كل سنة وأنت طيب"، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى "الفلوس".

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎

ومن ناحية أخرى بدأ النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث انطلقت المشاهد الأولى على كوبرى إمبابة، بينما شهد اليوم الثاني مشاهد خارجية على كورنيش النيل، حيث بدأ المخرج أحمد نادر جلال بمشاهد بطل العمل السقا فقط لحين انتهائه من معاينة الأماكن الداخلية للفيلم، ويشارك فى بطولته النجمة منى زكى.