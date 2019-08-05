شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حضورها إلى مصر..شاهد جنيفر لوبيز تحيي حفلا ضخما في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الغنائي الضخم في روسيا علي استاد دينامو وذلك ضمن جولتها العالمية بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الـ 50.

ومن المقرر أن تحضر لوبيز إلى مصر حيث تحيي حفلا غنائيا لأول مرة في العلمين يوم الجمعة 9 أغسطس الجاري.

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.



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