شاهد بريتني سبيرز تقضي وقت ممتع في ديزني لاند مع ابنائها جادن وشون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول النجمة العالمية بريتني سبيرز أن تقضي الكثير من الوقت في أجواء عائلية ممتعة . فقد قضت بريتني البالغة من العمر ( 37 عام ) وقتا ممتعا مع ابنيها شون 13 عاما و جادين صاحب الـ 12 عاما في ديزني لاند " Disneyland " . نشرت بريتني شبيرز علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة التقطتها سبيرز و ابنائها في " Disneyland " ، ظهرت بريتني بالصورة مرتديه فستان قصير ذو تصميم مميز خطف أنظار الكثيرين ، وقد حصدت الصورة أكثر من 270 الف likes خلال 7 ساعات فقط.





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