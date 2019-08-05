شيرين سيف النصر تدرس قرار العودة للتمثيل بعد انقطاع بسبب وفاة والدتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أنها اشتاقت كثيراً للوقوف أمام الكاميرا من جديد بعد غياب دام 12 عاماً منذ تقديمها مسلسل "أصعب قرار"، مشيرة إلى أنها تلقت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد حيث عرض عليها مؤخراً فيلم ومسلسلين وتعمل حالياً على دراسة هذه العروض قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنها. وأوضحت شيرين فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنها غابت طوال السنوات الماضية عن المشاركة فى أى أعمال فنية بسبب وفاة والدتها وكانت حياتها شبه متوقفة عن كل شيء له علاقة بالوسط الفنى لافتة أنها تحاول حاليا العودة مرة أخرى بشكل قوى ومختلف من خلال تقديم أعمال متميزة تناسب جميع الأزواق ولها تأثير فى الوجدان على غرار أعمالها السابقة. Advertisements

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "أصعب قرار" من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فقدمت آخر أعمالها "أمير الظلام" مع الزعيم عادل امام عادل إمام.

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