خاص.. حنان مطاوع: إهداء الدورة الـ12 من المسرح لوالدي "طبطب على قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها لإهداء الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح المصري، بإسم والدها الفنان الراحل كرم مطاوع قائلة: "حدث طبطب على قلوبنا كلنا".

وأضافت "مطاوع"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إهداء الدورة الـ12 من المهرجان لوالدي لافتة طيبة من إدارة المهرجان، وتابعت: "فرحانة جدًا وده المنتظر لأن والدي قامة فنية مسرحية عظيمة".

وقررت إدارة المهرجان القومي للمسرح، وضع صورة الفنان والمخرج المسرحي الراحل كرم مطاوع، كأحد أهم رموزه، إذ قدم الكثير من الأعمال على الخشبة الذهبية، والصورة مأخذوة من فيلمه الشهير "سيد دوريش"، والتي ظهر خلالها من خلف الستارة يشاهد الجمهور خلسة.

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المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للمهرجان والتي تضم في عضويتها نخبة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح.

ففي مجال النقد تم اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت ومن جيل الشباب الناقدة الشابة رنا عبد القوي ومن الفنانين الفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، والفنان والمخرج الشاب أحمد السيد والمنتج هشام سليمان، بالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح .