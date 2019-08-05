بالصور والفيديو.. جلسة تصوير تجمع أحمد حلمي ومنة شلبي ترويجا لفيلمهما الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضع الفنان أحمد حلمي، والفنانة منة شلبي، لجلسة تصوير جديدة للترويج لفيلمهما الجديد "خيال مآتة"، المقرر عرضه في عيد الأضحى. ونشرت الاستايلست مي جلال صور وفيديو من كواليس جلسة التصوير التي جمعت بينهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، انتصار، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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