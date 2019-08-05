بشرى تحيي الذكرى الرابعة لوفاة ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أحيت الفنانة بشرى، ذكرى صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، والتي رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس 2015. ونشرت بشرى صورة بجانب ميرنا المهندس، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: " مش هنساكي يا ميرنا". توفيت ميرنا المهندس، في 5 أغسطس من عام 2015، داخل مستشفى المركز الطبي العالمي عن عمر ناهز 36 عاما، بعد صراع مع المرض، وكانت ميرنا تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي فضلا عن إصابتها بنزيف في الرئة.

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