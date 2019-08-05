الخليج 365" يكشف كواليس تقديم فريق "نجوم مصر" أغنية "السبقانة كسبانة" لفيلم "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان "السبقانة كسبانة" طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض"، عبر صفحتها بموقع يوتيوب، الأغنية الدعائية للفيلم، والتي يقدمها أعضاء فريق "نجوم مصر"، حيث كتب كلماتها ولحنها الجنتل ومحمد الفنان ووزعها موسيقيا إسلام الأبيض.

وعن كواليس تقديم الأغنية، يقول محمد حلمي "شهرته الجنتل ويتولى أيضا إدارة الفرقة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله، إننا كنا على مستوى الثقة التي وضعها فينا فريق (نجوم مصر)، مخرج له تاريخه مثل طارق العريان، لنشاركه في عمل بهذا الحجم ومع كل هؤلاء النجوم، بدأت رحلتنا مع الفيلم من حوالي سبعة أشهر، بعد ترشيحنا من قبل إدارة الإنتاج، وبالتحديد موسى عيسى وعمر العريان ومحمد حلمي".

وأضاف: "بالبداية اشتغلنا على 4 أغانٍ، حتى تم الاستقرار على اختيار (السبقانة كسبانة)، وشاركت محمد الفنان بالكتابة للكلمات والتلحين، وتولى إسلام الأبيض التوزيع الموسيقي، وما رجح من اختيارها ولفت انتباه القائمين على الفيلم لها، هو العنوان المختلف لها كإفيه، وكونها تحكي قصة العمل، وقبل أن نصل للشكل النهائي لها عملنا عليها عدة مرات".

وأكمل الجنتل: "خلال فترة العمل كنا نرسل أولا بأول ما ننفذه إلى الشركة المنتجة، إلى جانب اجتماعاتنا معهم أسبوعيا للتشاور، والحمد لله نلنا ثقة الجميع وتحمس جدا للمهرجان، نجوم الفيلم أحمد عز ومحمد ممدوح وأحمد الفيشاوي، وشجعونا بقوة، رغم أن تلك الفترة شهدت أيضا محاولات مع فرق ومطربين أيضا لتقديم أغنية الفيلم، قبل حسم الموقف لصالح فريقنا (نجوم مصر)".

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وأضاف: "نقدم بالفيلم أيضا أغنية أخرى بعنوان (أنا جدع)، وفي العملين كنا أيضا سعداء بدعم وإشادة مهندس الصوت القدير هاني محروس".

فريق "نجوم مصر" مكون من محمد سيد وشهرته "محمد الفنان"، إسلام خالد "إسلام الأبيض"، ومحمد حلمي "توتي الجنتل".

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يبدأ عرضه الخميس المقبل، وشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.