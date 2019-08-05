عادل كرم يعلن انضمامه لمسلسل "الهيبة 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن الفنان اللبناني عادل كرم، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، عن انضمامه للجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" أمام النجم السوري تيم حسن.

ونشر عادل بوستر المسلسل، وعلق: "بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير الهيبة، مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت".

Advertisements

وأضاف: "متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن، والتعاون الثاني مع العبقري سامر البرقاوي والله يوفّق الجميع بحبكن".

يُذكر أن مسلسل الهيبة حقق نجاح كبير في جزئيه الأول والثاني، ولعبت بطولته في الجزء الأول نادين نسيب نجيم وحلّت مكانها الفنانة نيكول سابا في الجزء الثاني، وانضمت الفنانة سيرين عبدالنور لبطولة الجزء الثالث.