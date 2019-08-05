بالصور.. راغب علامة يتألق في مهرجان قرطاج بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان الكبير راغب علامة، حفلا غنائيا بالدورة الخامسة والخمسين، لمهرجان قرطاج الغنائي بتونس.

وحضر الحفل حشد كبير من جمهور المطرب اللبناني، الذي حضر منذ الساعات الأولى من ظهر أمس، بالمسرح الروماني بقرطاج.

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وصعد "راغب" على خشبة المسرح في العاشرة مساء، وطلب الوقوف دقيقة حداد على روح الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي.

بعدها قدم الفنان الكبير مجموعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل جمهوره أبرزها "تركني لحالي"، "إنت الحبيب الكبير"، "نسيني الدنيا"، وغيرها.

يذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفله الغنائي القادم بالقاهرة، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس.