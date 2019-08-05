سارة الشامي في أحدث جلسة تصوير في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، خلال قضائها إجازتها الصيفية في اليونان، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "سارة" في الصور بإطلالة صيفية كاجوال، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

يذكر أن سارة الشامي تستعد حاليا للبدء في تصوير فيلمها الجديد "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.