- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، خلال قضائها إجازتها الصيفية في اليونان، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت "سارة" في الصور بإطلالة صيفية كاجوال، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.
يذكر أن سارة الشامي تستعد حاليا للبدء في تصوير فيلمها الجديد "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الشامي في أحدث جلسة تصوير في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.