تراند اليوم : رسائل مؤثرة من إليسا ونانسي عجرم والهضبة لضحايا معهد الأورام...

وقالت المطربة اللبنانية، إليسا على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث الله يرحم اللي سقطوا".
وكتبت أيضا المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حسابه في "تويتر": "أحر التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.. قلوبنا معكن والله يحمي مصر والشعب المصري".
بينما نعت نعت المطربة السورية، أصالة نصري، ضحايا الحادث، قائلة : "الله يرحم أهلنا اللي قضوا بانفجار معهد الأورام، ويعوضهم رب العالمين الجنه".
وغرد المطرب المصري، عمرو دياب، على حسابه في تويتر : "خالص عزائي لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين".
كما كتب الفنان المصري، أحمد السقا، عبر حسابه أيضا : "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".
من جانبه نعى عصام الحضري حارس المنتخب الوطني المصري السابق ضحايا الانفجار قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعوان خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار المنيل، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان".
وبحسب تصريحات صحفية لوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد في مؤتمر صحفي فإن 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة سقطوا جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.